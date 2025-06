Anna Camp nagyon boldog 18 évvel fiatalabb párja oldalán.

Anna Camp egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy két válása után egy nő mellett találta meg a boldogságot. A 42 éves színésznő, aki sokaknak a Pitch Perfect (Tökéletes hang) című filmekből és a You (Te) című Netflix-sorozat ötödik évadából lehet ismerős, a nála 18 évvel fiatalabb Jade Whipkey-vel alkot egy párt, aki a minap a legújabb filmje, a Bride Hard Los Angeles-i premierjére is elkísérte őt.

Camp és a 24 éves írónő boldogan pózolt együtt a vörös szőnyegen, a róluk készült felvételek tanúsága szerint pedig le sem tagadhatnák boldogságukat.

Anna Camp, 42, and girlfriend Jade Whipkey, 24, make red carpet debut after going public with steamy romance https://t.co/NFzgOUZOdo pic.twitter.com/I0AbHakXhG — Page Six (@PageSix) June 19, 2025

Anna Camp poses with girlfriend Jade Whipkey at the premiere of her new film #BrideHard pic.twitter.com/t96Loe3Hsy — The Hollywood Reporter (@THR) June 19, 2025

Érdekesség, hogy Anna Camp a Pitch Perfect (Tökéletes hang) című film után a Bride Hardban is együtt szerepel Rebel Wilsonnal, aki szintén büszkén vállalja, hogy egy nő mellett boldog. Wilson Ramona Agrumával azóta össze is házasodott, sőt: béranya segítségével gyermeket is vállaltak.

Anna Camp kétszer volt férjnél. Skylar Astinnal 2013-ban kezdett el randizni, vagyis abban az évben, amikor elvált első férjétől, Michael Mosley színésztől, akihez 2010-ben ment hozzá, és akivel való kapcsolatát leginkább úgy tudta jellemezni, mint egy „hét éven át tartó egyéjszakás kalandot”. Astinnal 2016-ban kötötték össze életüket, 2019-ben azonban bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább.

