Közel fél év, egészen pontosan 5 hónap után találkozott újra gyermekeivel Horváth Éva.

Mint ismert, az egykori szépségkirálynő tavaly ősszel súlyos motorbalesetet szenvedett, amely miatt többször is műteni kellett Indonéziában és Magyarországon is, az operációkat követően pedig különböző terápiák és hosszas lábadozás várt rá itthon. Három- és nyolcéves fiai édesapjukkal január közepén hazautaztak Balira, hogy folytathassák ott az iskolát, édesanyjuk pedig azóta nem is láthatta őket, csak webkamerán keresztül, egészen mostanáig – a tanév végeztével a család újra visszatért Budapestre.

Rengeteg dolgot írhatnék, de nem teszem, úgyis tudjátok mire gondolok

– jelentkezett be Horváth Instagram oldalán egy kisebbik fiával, Alexszel készült közös szelfivel, hozzátéve: ez az igazi gyógyír a számára.