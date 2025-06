Emily Ratajkowski a brit Elle magazin címlapinterjújában magánéletéről is említést tett, amiről mostanában nem sokat lehetett hallani. Miután 2022-ben elvált gyermeke apjától, Sebastian Bear-McClardtól, a modell-színésznő élvezte a szinglik életét: többek között Brad Pitt-tel is hírbe hozták, majd Pete Davidsonnal és Eric Andréval is randizott. Egy videó tanúsága szerint Harry Stylesszal is megtalálta a közös hangot, egy csókolózós lesivideó is napvilágot látott, azóta azonban megcsappantak a hírek az egygyermekes édesanya szerelmi életét illetően.

Ratajkowski most egy friss interjúban beszélt erről, hangsúlyozva, jelenleg nincs párkapcsolata. Mint mondta, nem érdekli, mit gondolnak róla az emberek például az öltözködését illetően sem: csak a kisfia, a négyéves Sylvester Apollo véleményére ad, akit egyedül nevel.

Még mindig szeretem a férfiakat. Csak egyáltalán nincs most heteroszexuális férfi az életemben, kivéve, ha a szerelemről van szó. A szükségleti hierarchiában ez van a piramis tetején, ami persze jó. A férfiak örömöt és szórakozást jelentenek, de nem fontosak. Az életem többi részét más nőkkel és queer emberekkel való közösség, valamint az anyaság tölti ki

– nyilatkozta a 34 éves modell.

(via Yahoo)