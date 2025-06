Hasonló életre vágyik, mint amit a realityben megtaapasztalt.

Egy 500 négyzetméteres vidéki telken kezdene új életet Kapi Levente. A Farm VIP legutóbbi évadában is feltűnt influenszer már korábban is eljátszott ezzel a gondolattal, a Tv2 realityjét követően azonban annyira megjött a kedve ehhez az életmódhoz, hogy most bele is fogott álma megvalósításába.

„Valahogy mindig is közel állt hozzám a természet. Most így a Farm is ráébresztett arra, hogy igenis ez a célom, mert teljesen más millő, mint a város” – kezdte a Mokka pénteki adásában Kapi, hozzátéve: az elmúlt években folyamatosan nőtt benne a vágy, hogy budapesti életét egy nyugodtabb helyszínre cserélje, pláne, hogy munkája elég flexibilis.

„Jelenleg úgy érzem, hogy minél előbb a városból szabadulni.”

A telekre Kapi egy házat tervez építeni, veteményessel, virágoskerttel, tyúkudvarral. Szerinte a műsoridőből kimaradt, de ő a realityben is keményen dolgozott napról napra, amelyet most saját othonánál is így fog tenni.

Füvet vágni járok egyelőre oda. Kell tereprendezés is, de mindent a két kezemmel csinálok, a betonozástól kezdve. (...) Én tervezek nyáron kiköltözni sátorban, már csak a buli kedvéért is. Nyilván hazajárok fürödni meg öltözködni, de amikor szabadidőm engedi, szinte nyaralás jelleggel

– mesélte mosolyogva az influenszer.