Beleállt a 66 éves popsztárba.

Andy Cohen podcastműsorában, a Watch What Happens Live-ban járt csütörtökön Anthony Ramos színész, több Broadway-darab sztárja. Ramost arról kérdezte a házigazda, volt-e másik hírességgel kapcsolatos, negatív színházi élménye a Hamilton előadásai alatt, mire a férfi igennel felelt.

„A legszörnyűbb Madonna volt, az iPaddel az arcában” – kezdte a színész, felidézve, még a darab bemutatójakor, azaz 2015 táján szúrta ki a tömegben az énekesnőt, aki fel sem nézett a tabletjéből, látványosan unta az egész előadást.

„Végig így volt. Azon gondolkodtam, hogy a francba is, csajszi, ha ennyire nem élvezed, tudod, merre van az ajtó. Nem kell itt maradnod.”

A történet egyébként gyanúsan egybevág egy 10 évvel ezelőtt napvilágot látott cikkel, amely arról számolt be, megtagadták egy hírességtől a backstage-s belépést a Hamilton előadása után udvariatlan, színházi etikettet nem ismerő viselkedése miatt.

Ma volt az egyedüli alkalom, amikor megkértem a színpadi stábot, hogy ne engedjenek be egy sztárt a backstage-be, miután végig SMS-ezte a második felvonást. Neked nem jár szelfi!

– írta akkor Lin-Manuel Miranda, a darab írója és címszereplője. Egy másik forrás azt nyilatkozta, a szóban forgó celebritás nem csak jókora késéssel érkezett, de utána is zavarta a körülötte ülőket fényesen világító telefonjával, amit többször is elővett az előadás alatt. Bár minden jel arra utal, egy és ugyanazon személyről van szó, Madonna egyelőre nem reagált a Page Six megkeresésére az esettel kapcsolatban.