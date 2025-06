Visszatér a Marvel egyik híres gonosztevője is.

Készülőfélben van a Pókember legújabb, szám szerint 4. része a Marvelnél, amelyben ismét Tom Holland bújik majd a szuperhős bőrébe és jelmezébe.

Egyelőre a produkcióról csak keveset lehet tudni, de az már biztos, hogy nem csak a főszereplő tér vissza, hanem a rajongók nagy örömére két társa is: Zendaya, mint MJ, Jason Batalon pedig Nedként lesz látható a következő filmben. A The Hollywood Reporter értesülései arra viszont nem térnek ki, mekkora szerepet játszanak majd ők a Brand New Day-ben, hiszen az utolsó, 2021-es moziban Doctor Strange varázslatának hála ahogy mindenki más, úgy ők is elfelejtették Peter Parker teljes egészét.

Mint az már eddig is ismert volt, csatlakozik a filmhez Sadie Sink is, aki állítólag Gwen Stacy-t, Peter Parker másik partnerét keltheti életre. A Stranger Things sztárjának felbukkanása tovább fokozhatja a konfliktust, vagy egy esetleges szerelmi háromszöget eredményezhet.

Míg az ezzel kapcsolatos spekulációk zajlanak, a stúdió egy újabb nevet fixált le a produkcióhoz, méghozzá Jon Bernthal személyében, aki ezúttal is a Marvel már ismert antihősét, Frank Castle-t, azaz Megtrolót formálja majd meg. Az IGN pedig egy másik szivárogtatásra hivatkozva arról ír, Mark Ruffalo neve is szerepel majd a stáblistán, ám ezt egyelőre nem erősítette meg a cég.

A Brand New Day forgatása a tervek szerint idén nyáron kezdődik meg, a film pedig egy évvel később, jövő júniusban kerül a mozikba.