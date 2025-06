Bizonyára meglepődhettek a vendégek, amikor az elnök unokája vette fel tőlük a rendelést.

A Dunkin' Donuts fánkozólánc egyik drive-through egységében tűnt fel a minap Kai Trump, mint eladó. Az amerikai elnök 18 éves unokája a TikTok oldalán jelentkezett be az erről készült, meglehetősen szokatlan felvétellel, amelyen épp egy kávé rendelést vesz fel, majd ad át egy autós vásárlónak. Trump ráadásul össze is öltözött a gyorsétterem logójával, egy rózsaszín-narancssárga trikó és szoknya szettben látható a rövid videón, ami gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Még mielőtt azt gondolnánk, hogy a tinédzsernek zsebpénz híján kellett nyári munkát vállalnia, YouTube oldalán kiderül, erről szó sincsen, sőt: nemes egyszerűséggel kibéreltek egy egész fánkozót barátnőjével és öccsével, hogy nyugodtan végigkóstolhassák az egész menüt. Minden bizonnyal a kiszolgáláshoz is tesztelés közben kapott kedved a profi golfozóként is tevékenykedő kamasz – bár azt nem tudni, a videón látható rendelésen kívül még hány vevőt üdvözölhetett Donald Trump unokája az étkezdénél, sokan így is meglepődtek, hogy a milliárdos családból származó fiatal beállt egyáltalán a pult mögé.

Két éve egyébként Lana del Rey akciózott hasonlóképp, ő egy gofrizóban próbálta ki a vendéglátós életet, egyenruhában, pincérnőként szolgálta ki az éhes vendégeket inspiráció gyűjtés céljából.