Az énekesnő korábban tagadta, hogy az eredetileg cukorbetegeknek gyártott gyógyszert használta volna.

Trisha Paytas podcast műsorában járt Lizzo, aki őszintén mesélt fogyásáról. A 37 éves énekesnő, pár pontos kilókról sosem beszélt, az utóbbi időben testsúlya 16 százalékától szabadult meg, amelyet Instagram oldalán is büszkén dokumentál látványos fotókkal.

A képek láttán követői többször megvádolták azzal, hogy sok más hírességhez hasonlóan ő is Ozempiccel, azaz cukorbetegek számára szánt,étvágycsökkentő gyógyszerrel adott le több kilót is magáról, de ezeket a vádakat Lizzo eddig mind tagadta. Most azonban kiderült, valójában tényleg használta egy darabig az injekciót, ami szerinte egyáltalán nem "csalás", ahogy azt sokan gondolják.

Kipróbáltam mindent már. Ez csak a tudomány kérdése számomra, hogy mennyi kalóriát fogyasztasz, és mennyit nem. Az Ozempic azért működik, mert kevesebbet eszel. Jóllakottnak érzed magad tőle. De ha ugyanezt magadtól is meg tudod csinálni, önfegyelemmel, az is hatásos

– kezdte a popsztár, hozzátéve: számára az utóbbi módszer vált be, tudatos táplálkozással is el tudta érni, hogy látványosan szaladjanak le róla a kilók. Például feladta a növényalapú étkezést:

Amikor vegán voltam, rengeteg húspótlót fogyasztottam. Rengeteg kenyeret, rizst ettem, hogy jól lakjak velük. Komolyan, napi 3-5 ezer kalóriát vittem be. Szóval mikor elkezdtem teljes értékű élelmiszereket enni, mint marha, csirke vagy hal, tényleg tele lettem, és nem kellett már olyan kamu dolgokkal tömnöm magamat, amelyek valójában nem is laktattak.

Végezetül hozzátette, minden fejben dől el – ez legfontosabb tanács, amit adhat azon kívül, hogy mindenki teste más és más.

„Nem fogok hazudni, nem állítom, hogy minden nap szeretem a testemet. De a lényeg az, hogy amit a tested iránt érzel, az napról napra változik. Vannak napok, amikor imádom, ahogy kinézek, és vannak, amikor egyáltalán nem érzem magam jól a bőrömben.”