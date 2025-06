A 46 éves énekesnő már két éve él jegyességben, mégsem készül a házasságkötésre.

Nicole Scherzinger kezét 2023 júniusában kérte meg a párja, Thom Evans egykori skót nemzetközi rögbi játékos-modell, s bár eljegyzésük napjára mindketten szívesen gondolnak vissza, az egyelőre várat magára, hogy hivatalosan is örök hűséget fogadjanak egymásnak. A Pussycat Dolls egykori énekesnője legalábbis arra utalt a brit Hello! magazinnak, hogy egyhamar nem lesz esküvő; elmondása szerint ugyanis túl elfoglalt ahhoz, hogy a ceremóniát megszervezze.

Oh, nincs szó semmilyen esküvőszervezésről, édesem. Ha a Broadway-en vagy, akkor arról szól minden. Eszel, alszol – igaz, nem valami sokat – és Broadway-t lélegzel. Hála istennek, hogy egy ilyen megértő és csodálatos vőlegényem van, aki mindenben támogat

– jelentette ki a 46 éves énekesnő, aki minden idegszálával álomszerepére koncentrál: Norma Desmond szerepét játsza a londoni West End-en is és New Yorkban is Sunset Boulevard felújított, Broadway-változatában.

„Még több darabban szeretnék szerepelni. Ez a pillanat arra késztetett, hogy újra álmodozzak. Fülöp-szigeteki lányként mindig is szerettem a Miss Saigont. Nagyon szeretnék részese lenni ennek a műsornak. Aurora szerepe a Kiss of the Spider Womanben egy másik álomszerep. Egy másik lehetőség, hogy talán megalkossam a saját musicalemet.”

Scherzinger vőlegénye mindeközben alig várja, hogy összeházasodjanak. Thom Evans korábban azt nyilatkozta: élete legszebb napja volt, amikor eljegyezte kedvesét, ami után izgatottan várja az esküvőt és a családalapítást.

