Az Irigy Hónaljmirigy tagja nemes gesztust tett a műkereskedő showban, ám az alapítványhoz még nem érkezett be a pénz. Azt írják, ez már nem az első ilyen eset.

Május 18-án került a TV2 képernyőjére a Kincsvadászok VIP első adása, melyben az Irigy Hónaljmirigy énekese, Sipos Péter is licitre bocsátott egy régiséget. Egy citerát mutatott be a kereskedőknek, aminek álomárát 50 ezer forintra tette, majd elmondta: a nép hangszerért kapott összeget megduplázza és jótékony célra ajánlja fel, méghozzá a szervátültetett gyerekek rehabilitációjával foglalkozó Transzplantációs Alapítványnak. A tárgyat végül Nagyházi Lőrinc vette meg 60 ezer forintért, azaz Sipos 120 ezer forintos adományt szánt az alapítványnak. Molnár Viktor még viccelődött is azzal, hogy Nagyházi „naponta fogja hívogatni, hogy átutalta-e a lóvét”.

Bár a korábban felvett adás már múlt hónapban adásba került, az alapítvány arról írt a Facebookon szombaton, hogy az említett összeget azóta sem kapták meg.

Kedves Sipos Péter! Köszönjük a Kincsvadászokban tett felajánlást! Ám az az igazság, hogy ez már a második ilyen történet (mindkettő a TV2 műsorában, az előző Varga Győzővel volt), hogy nem látunk semmit a felajánlásból. Biztosak vagyunk benne, hogy ez nem a Ti saratok! Csak szeretnénk, ha tudnátok... Meg a TV-nézők is tudnák!

– olvasható a Transzplantációs Alapítvány bejegyzésében, melyben az Irigy Hónaljmirigy másik tagjára, Varga Győzőre is utalnak, aki legutóbb 2023-ban szerepelt a TV2-n, az Ütős Ötös című műsorban, írja a 24.hu.