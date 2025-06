Mint mondta, nem volt megbeszélve, meddig kell elutalni a 120 ezer forintot.

Mint megírtuk, kisebb botrányt kavart az, hogy a szervátültetett gyerekek rehabilitációjával foglalkozó Transzplantációs Alapítvány a Facebookra posztolta, hogy bár az Irigy Hónaljmirigy tagja, Sipos Péter 120 ezer forintos felajánlást tett részükre aKincsvadászok VIPcímű műsorban, az adományt nem kapták meg .

Mint ismert, az énekes a műkereskedő show május 18-i adásában egy citerát kínált licitre a kereskedőknek, aminek álomárát 50 ezer forintra tette, majd elmondta: a népi hangszerért kapott összeget megduplázza és jótékony célra ajánlja fel. A citerát végül Nagyházi Lőrinc vette meg 60 ezer forintért, ezért Sipos a megnevezett alapítványnak annak dupláját ajánlotta fel. Az adás több mint egy hónapja lement a tévében, ezért történhetett, hogy az alapítvány szombaton azt állította, hogy a pénzt azóta sem kapták meg.

A 24.hu kérdésére a TV2 sajtóosztálya az ügy kapcsán azt közölte:

„A Kincsvadászok adásaiban a nézők valós adás-vételt láthatnak, ez nincs másképp a VIP epizódok esetében sem. Sipos Péter megkapta a tárgyáért járó összeget, így az eset kapcsán őt kellene megkérdezni, miért nem érkezett meg a felajánlás” – tudatta a csatorna, majd Sipos reakciója is megérkezett.

Jó lenne, ha mindenki tájékozódna, mielőtt hülyeségeket ír ki. Egyrészről, nem volt megbeszélve, meddig kell elküldeni a 120 ezer forintot. Másrészről pedig én már többször megpróbáltam átutalni, erről lementett fotóim is vannak, de folyton visszadobta a rendszer. De mindenki nyugodjon meg, már az alapítvány számláján van a pénz! Azért esik rosszul ez a történet, mert már hosszú évek óta támogatom az alapítványt, és nem csak én, hanem a zenekar is. Már több koncertet is adtunk. Sőt én az adóm 1%-át évek óta nekik ajánlom fel. Örülni kellene a felajánlásnak, és nem reklamálni