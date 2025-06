Úgy tűnik, a mesterséges intelligencia manapság már tényleg bármire képes: kérdésekre válaszolni, történeteket generálni, de meg lehet kérni arra is, hogy képzelje el és rajzolja meg, hogyan néznének egyes világsztárok, ha megmaradnak átlagembernek, vagy ha a különböző szépészeti beavatkozások helyett megőrzik egyedi vonásaikat, és a természetes öregedést választják. Azt már tudjuk, hogy lakásfelújítási projektekben is partner lehet, de vannak olyan internetezők is, akik párkapcsolati kérdésekben kérnek az A.I.-tól tanácsot.

Egy 38 éves nő például azzal állt elő nemrégiben, hogy azért adta ki hirtelen felindulásból párja útját, mert a ChatGPT arra kérte őt. Jennyfer Jay úgy meséli, a program még a szakítással kapcsolatos üzeneteit is pontosan megfogalmazta neki.

Elmondása szerint eleinte azért kért tanácsot a mesterséges intelligenciától, mert úgy érezte, párja nem fektet elég energiát a kapcsolatukba. Végül eljutott arra a pontra, amikor már napi szinten várta a tanácsokat a ChatGPT-től.. S bár közeli barátai szerint több esélyt kellett volna adnia a férfinak, Jay végül nem rájuk hallgatott. A párkapcsolati szakértőnek állt chatbot ugyanis arra biztatta, miután pszichológus módjára mindent kielemezett, hogy hagyja el a férfit, mert sokkal jobbat érdemel nála. Valaki olyat, aki tényleg jelen is van az életében, és tesz azért, hogy kapcsolatuk működhessen.



Jay esete egyébként még nem is annyira furcsa, tekintve, hogy vannak olyan nők is, akik büszkén vállalják: a mesterséges intelligencia generálta párjukat.