Amerikában él a modell kedvese.

Fotó: TV2

A TV2 Next Top Model Hungary című műsorban ismerhette meg az ország Kouyaté Hawa Christinát, aki a verseny egyik nagy esélyese is volt, de végül éppenhogy csak lemaradt a dobogóról. A modell szerelmi életéről eddig keveset lehetett tudni, ám közösségi oldalán elárulta magát, kiderült, hogy egy ideje már egy Amerikában élő férfi rabolta el a szívét. Most azonban úgy tűnik, a távolság ideiglenesen megszűnt, hisz párja hazánkba látogatott. Ezúttal a Hot! magazinnak adott interjút Hawa, aki nem titkolta, hogy végre a szerelme is vele van a magyar fővárosban.

„Most itt van Magyarországon – árulta el Hawa, amikor szerelme hollétéről kérdezték. – Épp egy másik eseményen van, de utána találkozunk.” A fiatal modell korábban úgy fogalmazott: „aki Amerikában van, igen”, megerősítve, hogy továbbra is ugyanarról a férfiról van szó. Úgy tűnik, a távolság sem akadály, ha a szív az irányt pontosan tudja – idézte lapnak adott interjúját a Ripost.