Lisa Johnston és lánya, Alicia Johnston bárhol is jelenjenek meg, már messziről magukra vonzzák a kíváncsi tekinteteket. De nem azért, mert olyan kihívóan öltözködnének, és nem is szőke hajzuhataguk miatt: hanem azért, mert inkább néznek ki testvérpárnak, mint anya-lánya párosnak.

Lisa sokszor meg is kapja, hogy fiatalos külseje miatt biztos csak a 18 éves Alicia nővére lehet, és arra is van példa, hogy a hitetlenkedő emberek elkérik a személyi igazolványát. Szívesen el is mondja, mikor született, ám amikor kiderül, hogy csak 36 éves, mindig sikerül meghökkentenie az embereket. Főleg a kidobók lepődnek meg a szórakozóhelyeken, hiszen a sminktetoválóként dolgozó Johnston bulizni is jár a lányával, de elmondása szerint a boltban is sokszor árgus szemekkel figyelik őket, miközben vásárolnak.