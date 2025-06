A gondolatától is ódzkodik.

A Kőgazdag fiatalok és A Nagy Ő című műsorok korábbi szereplője, Dulin Metta már jól ismert arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét. A szőkeség különösen nagy figyelmet fordít a tisztaságra, így korábban arról is mesélt, hogy a zenei fesztiválokért sincsen oda, pedig nem otthon ülős típus. Többször is hangsúlyozta már, hogy neki nem csak a mindennapi életben, de még a párkeresésben is fontos szempont a patyolat tisztaság, így ő sem lógatja bármilyen vízbe a lábát.

Strandra soha nem szoktam járni, sem Magyarországon, sem pedig külföldön, de még gyerekkoromból sincsenek ilyen emlékeim. A hotelek medencéjébe bele szoktam menni, mert ott nem tartok attól, hogy bármilyen fertőzést elkaphatok, de egy ilyen nagy strandra még akkor sem mennék el, ha nekem fizetnének, nem hogy én váltsak belépőt

– mondta a Borsnak Dulin, aki a wellness szállodákat preferálja, mert csak az ottani vendégek használhatják a medencéket, így lényegesen kevesebben vannak.

Bár a strandok nem is csábítják, balatoni lányként sem sűrűn fordul meg a magyar tengerben, de nem azért, mert azt is koszosnak tartaná.

Igaz, hogy a Balatonban sem vagyok gyakori vendég, de nem azért, mert azt gondolom, hogy koszos vagy undorító. De mint aki Budapesten lakik sem nézi meg mindennap a látványosságokat, úgy nekem is természetes, hogy az ott van. De szoktam kimenni, beevezek a supommal egy kis titkos helyre, ahol csak én vagyok, és ott fürdőzök. A strand jellegű partszakaszokat viszont nem szeretem, mert sokan vannak, látom a víz felszínén, ahogy belemosódik az emberek testéről a naptej. Nekem ez egyáltalán nem hívogató, de persze nagyon szeretem a víz közelségét, és ha csobbanni szeretnék, meg tudom oldani

– vallotta be.