Dekoltázshangsúlyos fürdőruhában tűnt fel Morrone oldalán a modell.

Ismét Michele Morrone mellett tűnt fel Fésűs Nelly modell lánya, Horváth Csenge. Mint ismert, a 22 éves modell nemrégiben kivételes lehetőséget kapott: a netflixes 365 nap című filmek sztárjával dolgozhatott együtt, mikor az Magyarországon tartózkodott. Egy energiaital márkának forgattak reklámfilmet, melyben Horváth egyetlen pillantással elcsavarta a 34 éves olasz színész fejét, akivel a kisfilm egy pontján olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy kis híján egy csók is elcsattan közöttük. A Morronéval való közös munka itt azonban nem állt meg, a minap ugyanis újabb reklám jelent meg, melyben együtt szerepelnek.

Morrone 2024-ben lett a Hell energiaital reklámarca, Horváthtal pedig ezúttal is ennek a márkának forgattak egy kisfilmet. A nyári kampány már jobban felpezsdíti a hangulatot, hiszen abban a modell egy medence partján szívja magába a napsugarakat egy dekoltázshangsúlyos fürdőruhában, miközben Morrone megérkezik a helyszínre és a napozó modellen áthajolva próbálja megszerezni energiaitalát. Arról azonban egy csepp víz kis híján Horváth dekoltázsára cseppen, Morrone azonban gyorsabb. Horváth Csenge korábban azt nyilatkozta: kettejük kapcsolata kizárólag a munkáról szól, ami ebből a reklámból is sejthető.

„Abszolút nem tekintett rám ő sem nőként, mert ilyenkor nem férfi-női viszonyban állunk, hanem mint munkatársak, akiknek együtt kell dolgoznia egy feladaton. Voltam már korábban is hasonló helyzetben és ilyenkor tényleg nem az adott személyt látom, bármennyire is nehéz elhinni, csak egy partnert. Éppen ezért nem is voltam zavarban” – mondta a Borsnak korábban a modell.

Bár Horváth Csenge immár a második reklámfilmet vállalta el, 2022-ben azonban még azt nyilatkozta, köszöni szépen, de nem kér a színészetből, és erre nyomós oka van.