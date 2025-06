Már tudja, egzotikus lesz a kislány neve.

Élete egyik legboldogabb időszakát éli jelenleg Sydney van den Bosch, ugyanis kisbabát vár. Az influenszer már A Nagy Duett forgatása alatt is áldott állapotban volt, ám ezt hetekig titkolta. Csak a kiesésekor tudatta a nyilvánossággal, hogy férjével szülői örömök elé néznek; igaz, a baba szeptemberi érkezése előtt még a lakásfelújításba is belevágtak, ami nem problémáktól mentes.

A Szerencsekerék korábbi háziasszonya egyre többet beszél születendő gyermekéről, a Tények Plusz riportjában legutóbb például elárulta, mi lesz a kislány neve.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy apukám holland–francia származású, ezért szinte bármilyen nevet adhatok a gyermekemnek. Van egy van den Bosch vezetéknév, illetve a férjem vezetékneve” – mondta a korábbi Szerencselány, utalva férjére, Kaszás Benjaminra. Azaz annyi már biztosan tudható, hogy a pici vezetékneve Kaszás van den Bosch lesz. Érdekesség, hogy Kasza Tibi évekig rosszul tudta az influenszer nevét, amikor együtt dolgoztak a Szerencsekerékben.

„A két vezetéknév mellé abban gondolkoztunk, hogy szeretnénk adni egy magyar nevet és egy külföldit is. Az én fejemben az van, hogy lehessen adni neki egy kedves becenevet, ahogyan mosolyogva meg tudják majd szólítani. És szeretném, hogy legyen egy olyan keresztneve is, ami nagyon különleges olyan szempontból, hogy ne tudjam senki máshoz sem hasonlítani. Olyan tiszta lappal kezdje az életét, hogy ő senkihez sem hasonlítható. Ez van tervben” – idézte a Bors Sydney van den Boscht, aki A Nagy Duett élő adásában újságolta el az örömhírt, miszerint anyai örömök elé néz, ám nem ő az egyetlen, aki várandósan lépett a show-műsor színpadára. Sőt, egyszerre hárman is állapotosan énekeltek.