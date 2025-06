Beengedte a kamerákat az otthonába.

„Aki nálam volt már, és a jövőhéten is jön, akkor már nem ilyen lesz: én elmebeteg módon lakberendezek itthon állandóan, és keresem az újabb hangulatokat” – árulta el Kapócs Zsóka, aki ritkán enged a magánéletébe betekintést, ám most kivételt tett, s örömmel kalauzolta körbe otthonában a kamerákat.

Az egykori modell-színésznő elárulta: havonta egész biztos, hogy az aktuális évszakhoz és a hangulatához alakítja a szobák kinézetét, ráadásul megvan a maga módszere arra, hogyan vegye rá párját, Simek Pétert arra, hogy újabb és újabb felújításokba kezdjenek. A legutóbbi nagy átalakítást a nappalin végezték: kivették az egyik falát, az ablakokat pedig földig érő üvegajtókra cserélték, hogy a kert mondhatni a nappali része legyen. Így először a kertet és a nappalit mutatta be, majd áttért a konyhába, ami kávéházasabb jelleget kapott. Mint mesélte, a glamourstílust elengedte, mindenen a természetesség kezd jelen lenni, s elmondása szerint ezt párja legnagyobb örömére még tudja fokozni.

Utána a hangulatfényekkel feldobott fürdőszoba következett, majd a terasz, ahol konkrétan külön lakrészt alakítottak ki. Erről a teraszról rálátni Kapócsék medencéjére is, ahol újabb felújítást tervez.

„A párom boldogan ellenne felújítások nélkül, pláne, hogy hét éve vettük a házat vadonatújonnan. Minden évben meg is kérdezi, miért nem tudunk mi egy kicsit pihenni is. Nagy szerencsém, hogy annyira szeret, hogy mindig partner a megvalósításban. Persze megvannak a módszereim, hogyan vegyem rá a leghamarabb arra, hogy bele is kezdjünk a munkába, ne álljunk meg a tervezgetésnél. Legutóbb is azt mondtam neki, ez olyan nagy munka, lehet, jobban járunk, ha inkább építkezni kezdünk. Azt a választ adta, amire számítottam. Azonnal azt mondta, inkább vágjunk bele az újabb felújításba. Még csak nem is emlékeztetett, hogy már tavaly nyáron megígértem neki, nem lesz több ötletem” – mondta a Bestnek Kapócs Zsóka.

