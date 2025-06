A 17 éves lánynak nincs ideálja, de vannak elvárásai.

Vasárnap este a 2025-ös Magyarország Szépe – Miss World Hungary döntőjében Végvári Janka fejére került a korona, így ő képviseli hazánkat a Miss World világversenyen. A 17 éves mosonmagyaróvári lány nem titkolja, komoly tervei vannak a jövőre nézve: saját divatmárkát szeretne alapítani, ahogy azt is fontolgatja, hogy a 18. életévét betöltve Budapestre költözik, hogy szépségkirálynői feladatait könnyebben teljesíthesse, ami egyúttal azt is jelentené, hogy gimnáziumi tanulmányait már magántanulóként fejezi be.

Végvári Janka egyedül tervezi a költözést, ugyanis nincs párja.

„Most nagyon sűrű lett az életem, így kevés időm jut az ismerkedésre, de alapvetően nem vagyok zárkózott. Ha jön valaki, aki igazán megfog, nyitott vagyok egy kapcsolatra. Azok a férfiak tudnak igazán hatni rám, akik őszinték, van kiállásuk, és igényük a mély beszélgetésekre. Külsőleg nincs kifejezett ideálom, de általában a sportos testalkatú férfiakat részesítem előnyben. Ezt azonban könnyen felülírhatja egy különleges személyiségjegy. Mindemellett számomra nagyon fontos, hogy a párom támogató legyen, ugyanakkor engedje azt is, hogy én segíthessek neki, és a szerelem mellett legyen köztünk egyfajta barátság is” – osztotta meg a Blikk-kel Végvári, akit a divat és a média világa vonz leginkább.

„A divat mindig is fontos szerepet játszott az életemben. Néhány éve kezdtem el varrni tanulni, ami mára igazi hobbivá nőtte ki magát. Saját magamnak is készítek ruhákat, és szeretnék egyszer egy saját márkát alapítani. Emellett az idegen nyelvek is közel állnak hozzám, így a továbbtanulást illetően az anglisztika vagy a germanisztika irány vonz, hogy akár fordítóként is dolgozhassak a jövőben, de a szépségkirálynői címmel most a kommunikáció és média szakirány is bekerült a látóterembe.”