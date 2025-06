Az exszépségkirálynő a zsűriasztalnál is helyet foglalt.

Vasárnap este a 2025-ös Magyarország Szépe – Miss World Hungary döntőjében Végvári Janka fejére került a korona, így ő majd képviseli hazánkat a Miss World világversenyen. Mint kiderült, a 17 éves mosonmagyaróvári lánynak komoly tervei vannak a jövőre nézve, de azt is fontolgatja, hogy a fővárosba költözzön, amint felnőttkorú lesz. A szépségverseny szakmai zsűriének tagja volt Kulcsár Edina is, aki most a Riposnak elmondta véleményét az újdonsült királynőről.

„Azt gondolom, hogy ő egy nagyon értelmes lány és kifejezetten érett a korához képest. Ez pedig nagy szó, mert nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ennyire fiatal szépségkirálynőnk. Összességében azt láttam, hogy a zsűri mellett a nézők is őt tartották a legesélyesebbnek, úgyhogy remélem, nem fognak ezután az eredmény után felháborodni az emberek. Szerintem megérdemelten viseli a koronát és meg fogja tudni ugrani az előtte álló egy évet és méltón fogja képviselni Magyarországot a Miss Worldön” – magyarázta Kulcsár, aki a jövőben szívesen segítené Végvárit, ha támogatásra lenne szüksége a felkészülésben.

Nagyon szívesen felkarolnám ezután bármelyik versenyzőt, viszont inkább még a verseny előtt lenne ez fontosabb. Illetve van nekem elég gyermekem otthon, szóval nem kellene még egy, viszont hogyha valakit megtalál ezzel, akkor nagyon szívesen segítenék nekik. Tehát nem zárkózom el ettől a dologtól, de azért magamtól nem jelentkeznék erre feladatra. Illetve az egy órási dolog, ha valaki mer segítséget kérni és nem gondolja azt, hogy egyedül megváltja a világot

– fogalmazott az influenszer családanya, hozzátéve: a koronával egy óriási felelősség is jár. ám vannak olyan szépségkirálynők, akik menet közben nőnek fel a szerephez.