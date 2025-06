Szerinte mégsem ez a legszomorúbb az egészben.

Bár eleinte nem sokan hittek kapcsolatukban, Horváth Tamás immár 11 éve boldog felesége, Péterfi Andrea oldalán. Az énekes azt mondja, a nála 7 évvel idősebb szerelme teljesen megváltoztatta őt, korábban azonban nem volt mindig a hűség mintaképe: saját bevallása szerint nem volt mindig hűséges korábbi partnereihez.

„Miután megismertem, elkezdtem foglalkozni magammal. Egészen addig mindenkinek hazudoztam. Magamnak is. Olyan hazug voltam, amilyet még nem hordott a föld a hátán. Annyi nőt csaltam meg, mint égen a csillag. De nem is ez a legszomorúbb, hanem hogy magamat is átvertem végig, azzal kapcsolatban, mennyire jól vagyok” – árulta el A Nagy Duett ítésze a Hazai Sláger adásában, melyben önismereti útról, párkapcsolatról, pánikrohamokról is őszintén vall.

„Pánikrohamaim voltak, mély, sötét időszak volt. Leesett, hogy tulajdonképpen csak azért szeretnek velem lenni az emberek, mert mindenkinek azt mondtam, amit hallani akart. Viszont legbelül iszonyat magányos voltam, hiába vettem körbe társasággal. Végtelenül felszínes voltam. Csak a megfelelési kényszer vezérelt. (...) Minden olyan ismerősnek barátnak, családtagnak, aki ezzel támadott, üzenném, igazuk van, tényleg megváltoztam, de ezt a legkevésbé sem bánom” – ismerte be a Csillag születik felfedezettje, akit a story.hu idézett.