Egy ország izgult Kapu Tiborért. Hajdú Péter például annyira, hogy görcsbe rándult a gyomra.

Többszöri halasztás után végül szerdán – magyar idő szerint 8:31-kor – a floridai Kennedy Űrközpontból lőtték ki a világűrbe Kapu Tibort és csapatát, akik az Axiom-4 küldetés keretein belül már javában a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé tartanak. A történelmi jelentőségű eseményt élőben lehetett követni, Kapu Tibor pedig a kilövést követően már be is jelentkezett a Dragon űrhajó fedélzetéről, üzent a magyaroknak. Például azt is elmondta, hogy 15 millió magyar emelte őt ma idáig.

Nem túlzás azt állítani, hogy a kutatóűrhajós útját, aki 45 évvel Farkas Bertalan küldetése után, második hivatásos magyar űrhajósként indult az űrbe, az egész ország figyelemmel kíséri, köztük több hazai sztár is írt a közösségi oldalán arról, mennyire izgul Kapuért.

Többen a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetükben tettek említést az eseményről. Curtis, azaz Széki Attila például a Hunor Program alábbi posztját osztotta újra néhány emoji kíséretében.

Curtishez hasonlóan a Megasztár másik ítésze, Tóth Gabi is a 24 óra után automatikusan eltűnő Instagram-történetében üzent Kapu Tibornak. Az énekesnő jó utat kívánt, majd néhány további, az űrutazáshoz köthető bejegyzést tett ki rajongóinak.

Joshi Bharat ráadásul duplán lehet büszke, hiszen nem csupán Kapu Tibort, hanem Shubhanshu Shukla indiai űrhajóst is kilőtték az űrbe.

„Nekem dupla büszkeség” – jegyezte meg a tévés a történelmi jelentőségű esemény kapcsán.

Szandi énekesnő a szintén korlátozott ideig elérhető bejegyzésében a magyar űrhajós szavait idézte.

„A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygó négy különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide, a mi küldetésünk a tiétek is” – üzente a magyaroknak az űrből Kapu Tibor, majd Szandi. Érdekesség, hogy az énekesnő annak idején Farkas Bertalanra is felnézett, olyannyira, hogy farsangkor az űrhajósnak öltözött be.

Kapu Tiborék startját Hajdú Péter is élőben követte, méghozzá kisfiús izgalommal.

„Természetesen néztem az élő közvetítést, ami elképesztően izgalmas volt. Közben felidéződött bennem, amikor egészen kicsiként Farkas Bertalanért izgult az ország. Akkor, ahogyan minden kisfiú, én is építettem otthon egy saját kis űrhajót papundekli dobozokból, és képzeletben vele tartottam a csillagok közé. Majd elhatároztam, hogy én is követem a példáját és űrhajós leszek. Most, hogy Kapu Tibor felbocsátását néztem, megint végiggondoltam, hogy lennék-e ma olyan bátor, mint ő, vagy a társai és hamar eljutottam a végkövetkeztetésig. Naná, hogy nem! Hiszen már attól halálfélelmem lesz, ha a repülőgép – amin utazom – turbulenciába kerül.

Tulajdonképpen ahogy néztem a felszállást, görcsbe is rándult a gyomrom...

– magyarázta a Frizbi TV műsorvezetője a Borsnak, hozzátéve, személyesen is találkozni szeretne az űrhajóssal.

„Tényleg minden tiszteletem az asztronautáké. Mindannyian hatalmas hálával tartozunk nekik a bátorságukért. Szuper érzés, hogy ma egy magyar srác is a csillagok közé utazott, hogy kutatásokat végezzen és ezzel beírja a nevét az űrkutatás nagykönyvébe.

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a hazatérése után meghívjam Kapu Tibort és természetesen a családját is egy ebédre, vagy vacsorára a bisztrómba. Rengeteg kérdésem lenne hozzá, hiszen tényleg gyerekkorom óta foglalkoztat a világűr és a csillagászat.

Az űrhajó várhatóan június 26-án kapcsolódik az űrállomáshoz, ahol a legénység a tervek szerint 14 napot tölt majd.