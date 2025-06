Szeretné, ha biztos jövője lenne a gyerekének.

Kőkény Attila büszkébb nem is lehetne a 18 éves fiára, Lalira, akit ugynakkor félt is az előtte álló kihívásoktól. Idén a fiatal is leérettségizett, bár az édesapa elmondása szerint rettentően izgult. „Örömmel jelentem, mostanra az összes írásbelin túl van. Ezzel a nehezebb részét le is tudta. A szóbelitől már egyáltalán nem kell félni. Egyébként konzervatóriumban végzett. Elképesztően büszke vagyok rá” – számolt be örömmel az énekes-zenész.

Már azt is tudják, hol fogja folytatni a tanulmányait a fiatal, aki már régóta a zenei pályára készül, és reményei szerint édesapja nyomdokait követheti majd.

Egy újonnan induló popzenei egyetemen fog tanulni. Ez a képzés az egykori Kodolányi János Főiskolából nőtte ki magát. Legendás szaktekintélyéktől fog tanulni hosszú évekig. Már nagyon-nagyon várja. Úgy tűnik, követni fog a pályán.

Meglepő módon az aranytorkú énekes öröme abszolút nem felhőtlen emiatt. „Őszinte leszek, féltem őt, jobban örültem volna, ha más szakmát választ. Nehezebb dolga lesz így, mert hozzám fogják hasonlítani. De mit tehetnék, ha ezt diktálja a szíve” – idézte a Storty Kökény Attilát.