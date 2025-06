Rendőrségi üggyel indult az idei nyári szezonjuk.

Kellemetlen meglepetés várta a tihanyi nyaralójukhoz megérkező Polgár házaspárt: betörtek hozzájuk, és elvitték a minitraktorukat.

„Arra érkeztünk meg, hogy a mi drágánkat, a mi négykerekű kecskénket meglovasították” – kezdte legutóbbi YouTube vlogját Polgár Tünde, aki korábban többször is elmondta, örül, hogy a környéken nem lopnak, majd rögtön jelezte is a tolvajoknak, hogy a kulcs és az akkumulátor náluk maradt. Ezután férje vette át a szót, és meg is mutatta a videó nézőinek, hol történt a bűncselekmény, hogy játszották ki a betörők a kamerákat.

Ellopták. Simán kivágták a kerítést. (...) Itt tolták ki. Most már meg lehet fogni. Amikor itt voltak a rendőrök, mondták, hogy ne nyúljunk hozzá, mert lehet rajta ujjlenyomat. Itt ezt szépen kivágták az oszlop mellett, és szépen kitolták. Nyilván volt nekik valami trélerjük vagy utánfutójuk, és akkor azzal elvitték. Ez mutatja, hogy ismét Magyarországon vagyunk. Mert hát azért kinek jut eszébe ellopni a másik traktorját?

– idézte Polgár Árpád szavait a 24.hu. Mint kiderült, nem csak ez az egy behatolójuk volt, egy őz is átszakította a kerítést náluk, de az üzletasszony neki "megadta erre az engedélyt".