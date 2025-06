A Train júliusban a VeszprémFesten lép fel.

Júliusban, a VeszprémFest révén ismét világhírű előadók találkozóhelye lesz az egykori érseki pihenőhelyből rendezvény- és koncerthelyszínné átalakított História kert, ahol a háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar, a Train is fellép. A banda, amelyet Pat Monahan énekes, Rob Hotchkiss gitáros, Jimmy Stafford gitáros, Scott Underwood dobos és Charlie Colin basszusgitáros alapított 1994-ben San Franciscóban, július 9-én ad koncertet.

Érdekesség, hogy a Train Save Me, San Francisco című albuma, amely a zenekar pályafutásának egyik legfontosabb mérföldköve, idén ősszel lesz 16 éves. A frontember, Pat Monahan a 15. évfordulón viccesen meg is jegyezte, hogy elviszi az albumot vacsorázni, vesz egy nagyon drága bort, és megissza azt, de nagy ünneplést nem terveznek – inkább csak hálásak a rajongóknak, hogy a kihagyások után is mindig visszafogadják őket. Az album idén februárban háromszoros platinaminősítést kapott, és a zenekar szerint ez a lemez segített nekik újra megtalálni önmagukat egy nehéz időszak után.

Monahan pedig talán nem véletlenül mondta azt, hogy borozni viszi az albumot, hiszen a Train az amerikai borpiacon is hasít: 2011-ben indították útjára saját borcsaládjukat Save Me, San Francisco Wine Co. néven, azaz azt az egyik legsikeresebb albumukról nevezték el.

A Trainen kívül július 8–12. között a Postmodern Jukebox, Joe Bonamassa, Tátrai Tibor és barátai, illetve a Clean Bandit is koncertezik a veszprémi História kertben felállított nagyszínpadon. A fesztivál részletes programjáról ide kattintva olvashat a VeszprémFest 2025 hivatalos honlapján.