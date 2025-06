Csak hétvégente borulhatott ki, hogy az másnap ne látszódjon meg rajta.

Vitányi Judit immáron tíz éve van képernyőn a TV2-nél: a csatorna akadémiájáról kikerülve karrierjét a Tények Reggelben kezdte, ahol négy és fél évig, a koronavírus kezdetéig dolgozott.

Ekkor kaptam lehetőséget, hogy fő­műsor­időben is kipróbáljanak. Pont ez idő tájt jutottam el arra a pontra, hogy a sok hajnalozás már komolyan megviselte a szervezetemet. A változás így szakmailag is hatalmas előrelépés volt, hiszen a főműsoridőben való híradózás a legnagyobb vágy és álom minden szakmabeli számára. Ráadásul az egészségemnek is jót tett. Két legyet ütöttem egy csapásra