A modellügynök 19 éves volt, amikor elárulta édesanyjának, hogy a férfiakhoz vonzódik.

A pride hónap apropóján több híresség is coming outolt az elmúlt hetekben: Eddie Murphy és Mel B egyetlen közös gyermeke, Angel Brown transzneműként, immáron férfi névmásokat használva állt a nyilvánosság elé, míg a Modern család Lilyje, a már 18 éves Aubrey Anderson-Emmons egy régi jelentét használva tudatta rajongóival, biszexuális.

Eközben a magyar sztárok közül is többen az Instagramot választották nyilvános előbújásuk platformjának, Hien queerként hivatkozott magára június elejei posztjában, míg az Exatlon Hungary bajnoka, Tóth Janka videóban mutatta meg az országnak énekesnő barátnőjét, Saya Noét.

Most Kajdi Csaba jelentkezett be követőihez a téma másik oldalát megfogva: egy édesanya kereste meg az őszinte bejelentkezéseiről is ismert modellügynököt frissen coming outolt kamasz fia kapcsán.

„Egy anyuka fogta magát, és rám írt teljes kétségbeesésében, hogy a tizenhárom éves fia a napokban coming outolt, és hogy mit tehet? Mert nem akarja a gyerekét megbántani, és nem tudja, mit kell mondani, hogyan kell viselkedni, mi az, ami helyes, és mi az, ami nem. És hogy anyukám, Annamari ezt nálam hogyan fogadta? Mindjárt megkérdezzük Annamarit, ő mit tanácsol egy anyának, egy szülőnek, mit tehet az elfogadás jegyében, meg hogy úgy egyáltalán hogyan fogadja el a gyereket” – szúrta ki a Story Kajdi videóját, majd édesanyja vette át a szót, aki elismerte, először magát hibáztatta, ugyanis mindig lányt várt.

„Abban az időben azért nem fogadták olyan egyszerűen el… Mire bevallotta, talán olyan tizenhat volt. Mondtam:

Figyelj, örömtüzet nem ejtek, de egy biztos, akkor is a fiam vagy, akkor is imádni foglak, akkor is szeretlek. Egy sajnálatos dolog van az egészben, hogy nem lesz gyereked, ez az egy, amit sajnálok.

Abban az időben még nem lehetett örökbe fogadni, ez jó harmincöt évvel ezelőtt történt” – idézte fel Annamari, majd a segítséget kérő anyukához szólt:

„De figyelj, a legkedvesebbek, az anyjukat a leginkább szeretők a meleg fiúk! Ennyit tudok mondani… Na puszikállak!” – zárta sorait, bár fia aztán kijavította, nem 16-, hanem 19 éves volt, amikor erről vallott édesanyjának, akinek rendkívül hálás nyitottságáért és támogatásáért.