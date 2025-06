Az énekesnő a minap csaknem 3 millió embert tévesztett meg egy videóval.

Demi Lovato most éli a mézesheteit, május végén ugyanis hivatalosan is összekötötte életét szerelmével, Jordan Lutesszal. A Disney Csatorna 2000-es évek eleji világának egyik legnagyobb ikonja és zenész párja az esküvőjüket követően egyből nászútra is mentek, méghozzá a földi paradicsomnak is becézett Bora Borára, ám az énekesnő az idő alatt sem hagyta tartalmak nélkül rajongóit. Lovato például Kim Kardhashiant is kifigurázta nászútja alatt a TikTok-oldalán, ahol naponta legalább egy tartalmat megoszt.

Így történt, hogy 7,5 milliós követőtáborát igencsak sikerült meglepnie a minap, amikor egy olyan hangra tátogott a platformon, melyben elhangzik: „Anya vagyok”. A felvételen újdonsült férje is látható, ezért a TikTok-felhasználók közül többen azt feltételezték, hogy az énekesnő enyhe utalást tett arra, hogy családjuk hamarosan új taggal bővül.

„Ez a bejelentése annak, hogy terhes vagy?” – kérdezte egyik rajongója Lovatót, aki nem maradt adós a válasszal, ám mindössze csak annyit írt kommentben, hogy: „Egyáltalán nem”.

Az énekes-színésznő egyébként arra utalt videójával, hogy férjével nézik a Love Island amerikai kiadásának mostani évadát, hiszen a hangfelvétel a realityből származik. A posztszöveg is az, hogy „Hát nem nyilvánvaló, hogy megszállottak vagyunk?”

Demi Lovato 2022 januárjában ismerkedett meg Jordan Lutesszal egy stúdióban, amikor az énekesnő Holy Fuck című albumán dolgoztak együtt. Lutes csaknem két év randizás után, 2023 decemberében kérte meg Lovato kezét.