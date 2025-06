Évekig bővítette birtokát, most azonban eladná annak egy részét.

Galambos Lajos még évtizedekkel ezelőtt szeretett bele Bolodgasszonypusztába, ahová eleinte három kutyáját járt sétáltatni. Később egy ismerőse révén hallott egy ott eladó kúriáról, egy budai lakás árából pedig meg is vásárolta a birtok egy részét. Eleinte egyedül lakott ott, majd megismerkedett néhai feleségével, gyermekei pedig már oda születtek.

„Minden fűszálát ismerik a birtoknak, amit aztán hosszú évek, évtizedek alatt kipofoztunk, kibővítettünk és megvásároltam a "kirakós" többi darabját. A halastavat, az erdőket és az egyéb területeket. Most pont úgy néz ki, mint az 1800-as években, az Esterházyak idejében. Körülbelül másfél millió négyzetméter az egész terület, amelynek egyrészétől most szeretnénk megválni. A kastélykúriát, a vadászvillát, valamint az őspark és a halastó egy részét fogjuk eladni” – mesélte a Story magazinnak Galambos, hozzátéve: az ötlet nem újkeletű, pár éve azonban a család leszavazta az ezzel kapcsolatos terveket. Mostanra viszont rájöttek, a hely többre hivatott annál, hogy három-négy ember lakja azt.

Ugyan nagyjából félmillió négyzetméternek keres új tulajdonost, vannak olyan részek, amelyektől nem fog megválni.

Örökre itt fogunk élni a gyerekekkel. Itt olyan minőségű életet tudnak élni majd a családjukkal, leendő gyermekeikkel, amit álmomban sem gondoltam volna, hogy megadhatok nekik. A gyerekeknek különálló, saját házuk van a birtokon belül. Számomra a család közelsége, a természet, a vízpart jelenti a megnyugvást. Korábban viszont a nagyzolásban és a felhalmozásban leltem örömömet. Volt, hogy még egy tűzoltóautót is vettem. Ma már szégyellem magam érte. Az nem az én utam volt, de ezt is meg kellett tapasztalnom ahhoz, hogy a kevesebbet is tudjam értékelni