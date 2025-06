Régi ismertség köti össze őket.

Fotó: Ruzsovics Dorina, Németh Kata / Index

A Budapest Pride május elején jelentette be, hogy a megnyitó házigazdája idén Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu lesz, akihez Steiner Kristóf is csatlakozik a szombati felvonuláson. Mint ismert, Lilu és Steiner is annak idején a Z+ (később VIVA) elnevezésű csatornán kezdték a televíziós karrierjüket, amely az ezredforduló környéken indult újára. Az akkor még pályakezdő fiatalok később országos ismertségre tettek szert a zenetévének köszönhetően, ráadásul barátságuk a mai napig szoros.

„Egykor egy tévénél voltak műsorvezetők, most a 30. jubileumi Budapest Pride Felvonulás program házigazdáiként állnak együtt színpadra!” – olvasható az Instagram-bejegyzésben, melyben kiemelik: a két tévés hosszú évek után először vezetnek műsort együtt a felvonuláson!

A nagy újra egymásra találás több, mint nosztalgia: közös jelenünkről és jövőnkről szól. Ketten egyként képviselik azt, amiben hiszünk: senkit nem hagyunk hátra, mind önazonos életet érdemlünk, és a szeretet hangosabb a gyűlöletnél!

– írják a Budapest Pride közösségi oldalán.

Lilu egy közös fotót is megosztott régi ismerősével az Instagramján, melyen egymást ölelve láthatók egy sminkes tükör előtt. Sorait azzal kezdte, hogy nagyon boldog, amiért hosszú évek után újra a zenetévés kollégájával vezethet műsort.

Különleges kapcsolat a miénk. Mély szeretet, ami nem igényel napi kapcsolatot, és nem fakul. Méltó ahhoz az ünnephez, ami szombaton vár ránk. Mert a szombati Budapest Pride a szolidaritás ünnepe lesz. Ha egy igazi klasszikus fordulattal élnék, ez a Felvonulás elvesztette Pride jellegét... csak ez az esemény nem vesztett az értékéből, sőt... Az idei Pride minden, aminek az ellenkezőjét naponta sulykolják belénk. Szeretet, béke, bátorság, kiállás, hazaszeretet. A színpadi fellépők... meglátjátok... hidegrázós lesz. Nagyon várunk Titeket. Jó lesz együtt

– olvasható Lilu posztjában.