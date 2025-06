Fia felügyeletét sem mindig tudta megoldani.

Schell Judit fiatalon lett édesanya: 21 éves volt, amikor megszületett első gyermeke, László édesapjával azonban nem tartott sokáig a kapcsolatuk, így hamar egyedülálló édesanyává vált.

„Ha most visszanézek, akkor már látom, hogy milyen nehéz volt. Persze közben is éreztem, hogy ez nem egyszerű, de huszonévesen az ember könnyedebben veszi ezeket a dolgokat. Akkor kihívásnak tekintettem, hogy most ennyiből élünk, holott nagyon kevésből éltünk. Tizenkilencezer forintot kaptam kézhez, és harmincöt volt az albérletem. Nem tudom, hogy tudtam ezt kipótolni, de mindig jött valami. Persze úgy is volt, hogy hónapokig nem fizettem be a számlákat” – idézte fel a színésznő, hozzátéve:

„ Enni minden nap kell, a számlákat meg majd egyszer befizetem, vagy lekapcsolják, vagy-vagy, majd lesz valami, egy darabig még van fényforrás, meg fűtés, víz.”

Bár egy darabig szülei is segítettek neki, de a fiatal anyuka számára nem csak anyagilag okozott kihívást a helyzet: olykor fia felügyeletét is nehezen tudta megoldani, forgatásokkor például szomszédjai segítségét kérte.

Volt olyan, hogy premier volt aznap este, és úgy volt, hogy jön a Lackóért az apukája, de nem tudott jönni, és akkor ott állok a másfél éves totyogós gyerekkel a premier napján már bent a színházban, hogy kire bízzam, a büfésre vagy az öltöztetőre

– mesélte Schell Kadarkai Endre Nőszintén című műsorában, amelyet a Blikk szemlézett.