Sokkolták a többi játékost, amikor előálltak döntésükkel.

Alig pár nappal azután, hogy az expárok beköltöztek az Exek csatájának birtokára, meg kellett ejteniük az első szimpátiaszavazást, azaz arról kellett a játékosoknak szavazniuk, melyik páros távozzon végleg a birtokról. Az erről kapott tájékoztató szöveget Szlépka Armand, azaz Moh olvasta fel, akinek a realityben történetesen két exe is szerepel, ám az egykori VV-szereplőt Boráros Gábor váratlanul félbeszakította, mielőtt megkezdhették volna a szavazást.

„Ügyes voltál, de van itt egy de... és én leszek az, aki ezt a de-bejelentést elkezdi. Erre a szimpátiaszavazásra nem fog sor kerülni, akármennyire is nem akartam vagy nem tetszik” – kezdte az MMA-harcos, majd volt felesége, Jákli Mónika hozzátette:

Úgy döntöttünk Gáborral közösen, hogy szeretnénk feladni a játékot

– közölte a többiekkel a szőkeség, akiben ez a döntés már érlelődött egy ideje, ráadásul azt sem tagadja: a játékban nem szívből vett részt. Sőt, a forgatás után azt is elárulta: már megbánta, hogy elvállalta a szereplést. Az adásban azzal folytatta:

Én vagyok az egyetlen anyuka itt. És borzasztó nehéz minden nap a kislányommal beszélni. Azt hittem, képes leszek arra, hogy itt legyek, és nem együtt töltjük a születésnapját, de nem megy

– vallotta be könnyeivel küszködve Jákli Mónika, aki alig várta, hogy hazaérjen kislányához, Zorához. Míg exe, Boráros szíve szerint folytatta volna a játékot, de végül az ő szemébe is könnyek szöktek, amikor Zorára gondolt.

Biztos vagyok benne, hogy ez a játék lehetett volna sokkal komolyabb és vidámabb... Megnyertem volna amúgy! Nem adtam volna sok esélyt senkinek, de nem egyedül játszok. És igen, Móninak igaza van: nem szívesen hagynám ki a lányom születésnapját

– ismerte be az MMA-harcos, aki később az rtl.hu extra videójában részletesebben mesélt a döntésről. Mint mondta, szerinte gyermeke anyja ellehetetlenítette a közös játékukat, és a hozzáállása nemcsak a lelkesedésére, hanem a teljesítményükre is kihatott, így ő sem tudta már őszintén élvezni a játékot.

Boráros Gábor és Jákli Mónika 2012-ben ismerkedtek meg. Az MMA-harcos edző akkor nemcsak a gyakorlatokkal, de a sármjával is betalált a szőkeségnél. Szerelmük gyümölcseként egy kislányuk született, Zora. Boráros azonban nem épp az otthonülős típus, és a hűség fogalma is homályos volt nála, így hiába próbálták még pár hónapig menteni a kapcsolatukat, 12 év után végül padlót fogott. Kapcsolatukat az Exek csatája előtt a Nyerő Párosban is próbára tették.