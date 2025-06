Láthatóan jól szórakoztak, a zivatar sem szegte kedvüket.

Ami eddig pletyka volt, az most már tény: Orlando Bloom és Katy Perry kapcsolata véget ért, felbontották jegyességüket. A színész csaknem tíz évig alkotott egy párt az énekesnővel, akitől 2020-ban egy kislánya is született, Daisy Dove. Úgy tudni, viszonyuk hónapok óta feszült volt.

Arra, hogy komoly mélypontra jutottak, az is erősen utalt, hogy Bloom keményen kritizálta menyasszonya űrutazását: A Karib-tenger kalózai című filmek sztárja pontosabban „cikinek” és „kínosnak” nevezte a történelmi jelentőségű eseményt, de feltehetően az sem segített kapcsolatukon, hogy az énekesnő nemrég turnéra indult.

Úgy tűnik azonban, Bloom nem kesereg a szakítás miatt, a minap legalábbis egy rejtélyes nő társaságában kapták lencsevégre. A 48 éves színész csütörtök este maga is hivatalos volt az egyik, Jeff Bezos és Lauren Sánchez fényűző esküvőjét megelőző partira Velencében. A PageSix szeerint a bulinak végül egy erős zivatar vetett véget, emiatt a színész több hölggyel együtt beszállt egy vízitaxiba, ami visszavitte őket a luxushotelbe, ahová azoknak foglaltak szobát, akik meghívást kaptak Bezosék lagzijára. Bloom az egyik, titokzatos, barna hajú nő vállát még át is karolta, amit lesifotókon is megörökítettek. Egyelőre nem lehet tudni, ki is pontosan a zöld selyemruhát viselő nő, akivel Bloom hatalmas mosollyal az arcán távozott a partiról.

Newly single Orlando Bloom cozies up to mystery woman at Jeff Bezos, Lauren Sánchez’s pre-wedding party in Venice https://t.co/esrBRaeC3A pic.twitter.com/V6ZXZHDPaz — Page Six (@PageSix) June 27, 2025

Mint ismert, Jeff Bezos és Lauren Sánchez ezen a héten tartják többnapos luxuslakodalmukat, ami körül rendesen áll a bál. Ahogy közeleg a techmogulék nagy napja, úgy növekszik az eseménnyel kapcsolatos feszültség is, ám arra Bloom feltehetően már egyedül, Katy Perry nélkül érkezik. Pedig az énekesnő közeli barátságot ápol a párral – Sánchezzel együtt lőtték ki őket az űrbe összesen 11 percre –, valamint az ara párizsi lánybúcsúján is ott volt, tehát egyértelműnek tűnt, hogy jóban vannak. Most azonban azt rebesgetik, Orlando Bloom egyedül jelenik majd meg az esküvőn.