A 17 éves szépségkirálynőről sokan azt gondolják, kés alá feküdt.

2025-ben Végvári Janka lett Magyarország Szépe, így ő képviseli hazánkat a jövő évi Miss World világversenyen. A 17 éves mosonmagyaróvári lány úgy érzi, készen áll a nemzetközi szépségversenyre, most teljesen erre koncentrál, ám mint mondja, vannak más tervei is. Saját divatmárkát szeretne alapítani, ahogy azt is fontolgatja, hogy a 18. életévét betöltve Budapestre költözik, hogy szépségkirálynői feladatait könnyebben teljesíthesse, ami egyúttal azt is jelentené, hogy gimnáziumi tanulmányait már magántanulóként fejezi be.

A mosonmagyaróvári szépségkirálynő azonban a média világába kerülve vegyes visszajelzéseket kapott. Az internetezők nem kímélték: a róla megjelent cikkek alatt kommentben többen bántó megjegyzéseket tettek rá életkora és kinézete miatt, ám ezekkel nem foglalkozik.

„Kaptam hideget és meleget is, de szerintem ez mindenkivel így van, aki belekerül a média világába. Igazából úgy gondolom, hogy a kritikának mindig megvan a helye, csak nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg. Ami építő jellegű kritika, azokat megfogadom. Ami csak kulturálatlan, bántó komment, azok csak rombolnak – tehát azokkal nem foglalkozom” – szögezte le Végvári, aki azt is elárulta, mit gondol a szépészeti beavatkozásokról.



Nekem nincsen semmi megcsináltatva az arcomon, és ezt nagyon sokan is mondták, hogy olyan, mintha tényleg sok plasztikai műtétem lett volna – de nincsen. Egyébként nekem semmi gondom nincs azzal, ha valaki változtatni akar magán, akkor tegye. De nekem nincsen, és nem is tervezek

– fejtette ki a femcafé.hu-nak a szépségkirálynő, aki a napokban azt is elárulta, milyen típusú férfinak lehet esélye nála. Elmondása szerint nincs konkrét ideálja, de vannak elvárásai. Ahogy azt is elmondta, mik a tervei az érettségi után.