Maga a stúdió jelentette be a hírt.

Fotó: instagram

Valószínűleg nem sokakat ért váratlanul a hír az elmúlt hetek box office számait látva, mindenesetre csütörtök este maga a Disney is megerősítette: folytatást kap az idei legsikeresebb filmjük, a Lilo és Stitch élőszereplős változata.

A csillagkutya live action feldolgozása, ahogy arról azIndex is írt, meglepően jól sikerült, így még annak ellenére is özönlöttek be rá az emberek a mozikba, hogy pár héttel előtte a Hófehérke csúfos kudarcot vallott a kritikusok és a nézők körében is. Egy hónappal a premierje után már elhagyta a 900 millió dolláros bevételi álomhatárt, és ha a bűvös ezresbe nem is lép majd be, így is igazán kiemelkedőnek számít a stúdió történetében.

Egyelőre a második rész sztorijáról semmi sem ismert, sőt, a visszatérő színészeket sem erősítette meg a Disney, de szinte borítékolható, hogy a mozi szívének és lelkének számító, még mindig csak nyolcéves főszereplő, Maia Kealoha újra feltűnik a vásznon, míg mások a 625-ös kísérleti alany, Reuben felbukkanását várják.

Készüljetek, érkezünk!

– hallatszik a Stitchtől a hivatalos beharangozóban, amelyet stílusosan a 626-napon, azaz 06.26-án tettek közzé a Disney oldalán.