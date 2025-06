Dániában mondták ki a boldogító igent, de reméli, egyszer erre már Magyarországon is sor kerülhet.

Hivatalosan is összekötötte az életét Lakatos Márk, és kubai párja, Alain.

A stylist kapcsolatáról korábban többször is írtunk már, mint ismert, Lakatos havannai nyaralásán ismerkedett meg a szakácsként dolgozó kedvesével, aki aztán hosszabb időre Magyarországon is meglátogatta őt. A műsorvezető már pár hónapja is arról beszélt, hogyközösen képzelik el jövőjüket, nemrég pedig össze is házasodtak Koppenhágában. Az esküvő képeiről most a 30. Budapest Pride apropóján osztott meg fotókat és részleteket az újdonsült férj:

Hát ez a nap is eljött. Mi Koppenhágában házasodtunk meg nemrég. Egy biciklis dán anyakönyvvezető és egy brazil fotós csaj társaságában, aki hozta a barátnőjét tolmácsolni és igy ők lettek a tanuink is. Megható volt és nagyon egyszerű. A végén a dán lány is szeretett volna valami spanyol kedvességgel elköszönni, úgyhogy így engedett utunkra: "Feliz Navidad". Csodálatos pillanat volt. Remélem, hogy az utánunk következők már Magyarországon is kimondhatják azt a bizonyos szót

– írta, majd elárulta, gyűrűjükbe azt vésették, ignis aurum probat, ami latinul annyit tesz, a tűz az arany próbája, a szegénység pedig a bátor férfiaké.

„Azt hiszem, ez a mai napra is nagyon igaz. Békés és boldog Pride-ot mindenkinek!” – zárta sorait.