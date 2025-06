A járókelők nem értették, hogy mi történik.

Ember Márk a tavalyi évben két hazai sikerprodukcióban is szerepelt, a nézettségi rekordokat döntő Futni mentem és a Demjén Ferenc dalaiból születő zenés filmben, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is játszott. Emellett felbukkand a színpadon színész-énekesként egyaránt, és a tévében is találkozhattunk vele a Reggeliben. Most a mozifilmek forgatásából fel is idézett egy mulatságos pillanatot a Storynak.

„A Futni mentem-nél nagyon vicces volt az a pillanat, amikor Emmával (Trill Beatrix játszotta – a szerk.) a Margitszigeten kellett csókolózni, mert mi játszottunk már együtt a Valami Amerika sorozatban, ahol ő a testvéremet alakította. A Futni mentem és a Valami Amerika stábjában nagyon sok volt az egyezés, azon a napon egy csomóan Valami Amerika-stábpólóban voltak.

Érezhető volt ott, a Margitszigeten az embereken, amikor elmentek mellettünk, hogy nem értik, hogyha most a Valami Amerika sorozatnak forog az új évada, akkor a testvérpár miért csókolózik ilyen nagyon-nagyon hosszan.

A Hogyan tudnék élni nélküled?-nél pedig például a Gyere és szeress című dalnál, amikor buli van a művházban. Az egy nagyon intenzív forgatás volt, nagyon sok statisztával, táncossal. És mégsem nehéz hangulatú volt, hanem nagyon jól dolgoztunk együtt, nagyon hatékonyan. Az egy szép élmény volt” – árulta el lapnak.