Hatalmas az öröm.

Szőcs Renáta tavaly év végén osztotta meg a hírt, miszerint másodjára is anyai örömök elé néz. Mint kiderült, a Star Academy korábbi győztese már nagyon várta, hogy kislányát, a 2023 májusában született Améliát kistestvérrel ajándékozza meg. Az énekesnő és férje azt szerették volna, ha minél kevesebb a korkülönbség a két gyermekük között. Most az Instagramon jelentették be, hogy megszületett a kisfiuk, akinek rögtön a nevét is elárulták.

2025.06.26-án megérkezett Stoica Leon. Mindenki jól van, ismerkedünk a nagyvilággal

– olvasható az édesanya bejegyzésében, aki párjával boldogabb nem is lehetne.