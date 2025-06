Mint arról az Indexen is beszámoltunk, szombaton különösebb atrocitások nélkül lezajlott a Pride helyettesítésére létrejött Budapest Büszkeség menete. A nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozott az idei eseménnyel, rekordszámú részvételről, és kormányellenes politikai tüntetésről számoltak be. Lapunk élő közvetítéssel készült, így a felvonulás legfontosabb mozzanatiról sem maradtak le az olvasóink, valamint ezúttal is részletes elemzésekkel segítünk eligazodni a politikai színtéren.

Számos hazai híresség mellett Alföldi Róbert is csatlakozott a felvonuló tömeghez, különösebben a rendezőt sem zavarta, hogy betiltották az eseményt, majd később az élményeiről, tapasztalatairól is beszámolt közösségi oldalán.

„Most értem haza... a betiltott Pride-ról, hihetetlen volt! Soha még ennyi ember ebben a városban így együtt, mosolyogva, boldogan, békés, szabad, boldog életre vágyva nem gyűlt össze. Felemelő volt, és megrendítő!” – fogalmazott Alföldi, kiemelve:

Iszonyúan büszke vagyok, hogy ott voltam. Iszonyúan büszke vagyok Budapestre! Iszonyúan büszke vagyok arra a több százezer emberre, aki ma békésen, okosan, de határozottan, minden fenyegetés ellenére félelem nélkül kinyilvánította, hogy milyen országban szeretne élni. És iszonyúan büszke vagyok Karácsony Gergelyre! Köszönöm!

Arra is reagált a rendező, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője előzetesen kijelentette, hogy pártja legálisan lezárja a Szabadság hidat a pesti hídfőnél. A szombati betiltott Budapest Pride ellen három radikális szervezet is mobilizált: a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), a Betyársereg és a Mi Hazánk Mozgalom is ellentüntetést szervez. Az útvonalak szándékosan több ponton keresztezték egymást.

„Ennyi zavarban lévő, csalódott, kirekesztő molinójuk mögé bújó, szemét lesütő neonáci fiatalembert se láttam még, akik csak álltak és álltak a több óráig vonuló tömeg előtt, és láthatóan nagyon csalódottan nem értették, hogy akkor most mi is van? És hát nem volt nagy macsó ordibálás sem... csendben voltak...Komolyan mondom, hogy megsajnáltalak benneteket, fiúk... mert senki nem félt tőletek. Sőt, igazán észre se vettünk titeket....” – zárta sorait Alföldi Róbert.