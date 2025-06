Nem csak rajongóit, de egykori színésztársait is meglepte, amikor váratlanul színpadra lépett.

Fotó: Amy Sussman / Getty Images Hungary

John Travolta néhány éve a teljesen kopaszra borotvált fej mellett tette le a voksát, s bár a rajongók azóta már megszokhatták ezzel a stílussal is, a most 71 éves színész egykori dús hajkoronájáról máig sokan beszélnek. Nem titok, hogy Travolta korábban hajbeültetés segítségével próbálta elrejteni a kezdődő kopaszodást, valamint a hajvonalát is rendezte, ezért többen azt hitték, csak parókát visel. A hajbeültetés ugyan akkor jól sikerült, 2019-ben azonban már nem ragaszkodott a sűrű fürtökhöz; sokakat meg is lepett azzal, hogy egy nyilvános eseményen új külsővel, kopaszra nyírt fejjel mutatkozott.

Feltehetően emiatt is érte a rajongókat olyan váratlanul, hogy a minap dús hajjal jelent meg a Hollywood Bowlban megrendezett Grease Sing-A-Long rendezvényen Floridában. A színész 47 év után ugyanis újra az 1978-as Grease című musical Danny Zukójává változott: nem csupán a szerelése volt olyan, mint ikonikus karakterének, hanem a frizurája is. Travolta a váratlan felbukkanásával nemcsak a közönséget, de egykori kollégáit, köztük Randal Kleiser rendezőt, valamint Barry Pearlt, Didi Connt, Kelly Wardot és Michael Tuccit is sikerült meglepnie.

Este a Hollywood Bowlban először leptem meg mindenkit a Grease Sing-A-Long eseményen, ahová Danny Zukónak öltözve mentem. Senki sem tudta. Még a stáb sem. Köszönöm ezt a nagyszerű estét! Lapozz a videóért!

– írta az Instagramon Travolta, aki ezúttal tényleg parókát viselt, ám az annyira természetes hatást keltett, hogy több rajongó is megkérdezte a színésztől, hogy mégis mikor és hogyan növesztette meg ennyire a haját megint.

(via Hello)