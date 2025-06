De tiszteletben tartja lánya és fia döntését.

Tele van a naptára Détár Enikőnek, aki több színházban is játszik, szinkronizál, szavalóversenyen zsűrizik, miközben Ladinek Judittal és Fésűs Nellyvel alkotott formációjukkal is járja az országot. A színésznő a nyáron sem unatkozik:

„A Mamma Mia! musicalt pedig még ezekben a hetekben is játsszuk, annyira szereti a közönség, s nemrég egy jótékonysági rendezvényen is szerepeltem. Jó ügyekért évente egyszer-kétszer vállalok ilyen fellépést” – mesélte a Blikknek, hozzátéve: nagyon örül neki, hogy a zenés darabok mellett néha drámaibb szerepeket is eljátszhat.

Szeretném hinni, hogy több arcom van, nemcsak az, amit a közönség a legtöbbször látott. Nehéz kitörni egy színésznek abból a skatulyából, amibe betették…

– folytatta, majd elárulta, valódi szerepvágya azonban családjához köthető.

„Bevallom, szívesen „eljátszanám” már a nagymamaszerepet, örülnék, ha jönne az unoka.

Boldogan várnám, de tiszteletben tartom a döntésüket.

A közgazdász lányom 36, a fiam 23 éves, ő is közgazdásznak tanul. Szeretik a színházat, megnézik az előadásaimat, tehát képben vannak a művészi munkámmal.”

A színésznő tíz éve megtanult tudatosan relaxálni, emelett torna, jóga, valamint természetközeli otthona is segít neki formában maradni.

„Péter egy évtizede, amióta vele vagyok, megszokta ezt az állapotot és jól viseli, elfogadta, hogy éjszaka érek haza. Egyébként ő is sokat van távol, mert csapatépítő tréningeket vezet, de amikor otthon vagyunk, mindig jókat beszélgetünk, és nagy szeretetben töltjük az egymásra szabott időnket. Szerencsére hamarosan többet leszünk együtt, mert a kedvenc helyünkre, Zalakarosra megyünk néhány napra kikapcsolódni.”