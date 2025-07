Az X-Faktor mentora nem felejtette el, honnan jött: évről évre visszatér oda, ahol a gyerekkorát töltötte.

Majoros Péter, azaz Majka mindig is büszkén vállalta, hogy Ózdon született és nőtt fel; olyannyira, hogy 2003-ban kiadott első albumának címében is szülővárosára utalt, annak címe ugyanis az lett, hogy Az ózdi hős. Innen jelentkezett a ValóVilág első szériájába 2002-ben, amelyet bár nem nyert meg, mégis őt tartják az évad legnagyobb győztesének.

A rapper-műsorvezető azóta már ózdi díszpolgár lett – 2023 decemberében adományozták neki a címet, amitől egyszer-kétszer be is párásodott a szeme –, ezzel kapcsolatos bejegyzésében pedig meg is jegyezte, hogy: „Sorsod Borsod! Ózd mindörökké.” Majka azóta sem felejtette el szülővárosát, sőt évről évre visszatér oda. Rajongóinak ilyen alkalmakkor azt a panelházat is megmutatja, hol élt gyerekként. A panelt egészen konkrétan kedden is láthatták követői, az X-Faktor mentora ugyanis annak lépcsőjén fotózkodott.

Ózd, Szent István 16. 4/3

– fűzte a fotóhoz a rapper-műsorvezető, aki nemrég azt is elárulta: nem roma származású, csak sokan annak hiszik.