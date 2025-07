Tóth Janka és énekesnő kedvese, Saya Noé évfordulót ünnepeltek.

Teljesen nem titkolta, de nem is verte nagy dobra Tóth Janka, hogy boldog párkapcsolatban él. Az Exatlon Hungary egykori Bajnoka a magánéletébe inkább a TikTok-oldalán engedett betekintést rövidebb videók révén. Június elején így derült ki a nagyobb nyilvánosság számára, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes vívó egy ismert énekesnő, Saya Noé mellett találta meg a boldogságot.

Mint kiderült, a sportoló és az énekesnő – aki az X-Faktor első évadából is ismerős lehet sokaknak: Szakács Gergővel az élő adásokig jutottak –, már hosszabb ideje egy párt alkotnak. Pontosabban a minap ünnepelték második évfordulójukat. Ez abból a bejegyzésből derült ki, amit Saya Noé megosztott az Instagram-oldalán.

A szerelmesek, akik már össze is költöztek, illetve egy kiskutyát is magukhoz vettek, egy romantikus utazással ünnepelték évfordulójukat: a Blikk által kiszúrt poszt tanúsága szerint a Bledi-tónál pihentek, ahová a kutyájuk is velük tartott.

Tóth Janka előbb az Exatlon Hungary harmadik évadában, majd 2022-ben, az extrémsport-reality All Stars szériájában is bizonyított. Bár a fiatal sportolónőt egyik évadban sem hirdették ki győztesként, nem tűnt el teljesen: a közösségi oldalain jókora követői bázist épített fel.