Üzent a magyar rajongóknak.

Június elején a Hősök tere egyszercsak megtelt táncosokkal, nem is akármilyen okból. Több mint száz lelkes táncos töltötte meg élettel Budapest ikonikus terét, ahol egy látványos flashmob keretében Jennifer Lopez egyik legismertebb slágerére mozdultak együtt. Az egyik ötlet- és házigazda Molnár Andrea táncművész volt, aki nemcsak szakmai tudását, hanem szenvedélyét és elhivatottságát is beletette az élménybe – lapunknak pedig korábban az esemény előkészületeiről is mesélt.

A cél egyértelmű volt, egy vibráló, magyaros üzenet küldése JLo és a világ felé.

Most a Green Stage Production örömmel adta hírül közleményében, hogy az üzenet célba ért. Jennifer Lopez egy megosztással egyértelművé tette, tetszett neki, amit látott. Ez pedig történelmi pillanat: hazai rajongók, táncosok, azaz magyar kreativitás a globális porondon. Mint ismert, JLo július 20-án Budapesten koncertezik, ez a fellépés az év egyik legjobban várt eseménye, a mostani online szenzáció pedig csak tovább fokozza az érdeklődést.