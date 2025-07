Csakis így tudják növelni a sikerük esélyeit.

Fotó: Kaszás Tamás / Velvet

Idén ősszel lesz két éve, hogy Kanadába költözött Polyák Lilla és Gömöri András Máté, ahol mindketten dolgoznak, letelepedési kérelmeik is folyamatban vannak. Gömöri a napokban abszolút bajnok lett testépítő versenyen, melyben felesége segítsége is nagyban benne van. A házaspár ezúttal a Borsnak mesélt a felkészülési időszakról és arról, hogyan tudnak egymásra is minőségi időt szakítani.

A támogatás az én részemről ott indul, hogy tíz hónappal előtte már elkezdjük az étrendet összerakni. A versenynek legalább a fele, de lehet, hogy nagyobb része a diétáról szól, ezt sokan nem tudják. Hiába edz keményen, ha a végén a színpadon nincs megfelelően beszáradva, akkor kukába megy a munka

– ecsetelte Polyák Lilla, aki azzal tudott hozzájárulni mindehhez, hogy 8-10 hónapig minden nap kiszámolva főzött a férjére, bár ez nem kevés vállalás volt a főállása és a fellépései mellett.

Nagyon nagy erőt ad, hogy Lilla érzelmileg ennyire egyensúlyban tart és amikor nehezebb nap van, akkor is extra emocionális támogatást is ad nekem. Naturál testépítőként versenyzem, ami azt jelenti, hogy semmilyen tiltólistás anyagot nem használok, bármikor tesztelhető vagyok. Az abszolút bajnokot is automatikusan elviszik doppingtesztre azonnal. Hogy végig tudom csinálni ezt az egészet a színpadon, az annak köszönhető, hogy a feleségem stabilan mellettem áll és mindenben támogat, amit a fejembe vettem

– mondta Gömöri, akinek sokszor két edzése is van egy nap, heti egy vagy maximum két pihenőnappal. Ahhoz, hogy végig kiegyensúlyozott maradjon csapatmunkára van szükség, így háttérországnak lenni is nagy odafigyelést igényel.

Mint kiderült, nagyon magas az együtt töltött időigényünk, így a covid idején a bezártság jól bírták. Tudatosan figyelnek arra, hogy a nagy hajtás közepette is, figyeljenek egymásra.

Kéthavonta egy hétvégét elutazunk valahová és figyelünk arra is, hogy legyen időnk beszélgetni. Ha ennek az az ára, hogy néha le kell mondani egy-egy baráti programot, akkor fájó szívvel, de lemondjuk. Meghallgatjuk egymást, hogy kivel mi történt, ez a minimum. Ezen kívül sokszor elmegyünk vacsorázni is kettesben, a kedvencem a Niagara-on-the-Lake, gyönyörű város, olyan, mint egy hógömb. Azt már csak félve említem, tudom boomer dolog, de rengeteg vicces mémet küldözgetünk, ezzel is feldobjuk egymás napját

– zárta a testépítő bajnok.