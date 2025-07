Az edző egyelőre nem tett jogi lépést az ügyben, de meghúzott egy határt.

Fotó: TV2

A Mokka vendégeként kezdte a hétfő reggelt Dávid Petra: egy férfi ijesztő módszerekkel zaklatja a Házasság első látásra és a Farm VIP egykori szereplőjét.

„Szerintem aki szerepel, annak elkerülhetetlen, mert mindig lesz egy-egy furcsa, kicsit erőteljesebben rajongó ember, mondjuk én nekem az volt a furcsa, hogy ő már elkezdett írogatni az én barátaimnak is” – kezdte a személyi edző, akivel korábban is megesett, hogy valaki felhívta-, vagy a munkahelyén ajándékkal lepte volna meg, a szóban forgó személy azonban letiltását követően Dávid ismerőseit vette célba.

„Megpróbált bejelentkezni hozzám órára, de az olyan érthetetlen volt, hiszen ő vidéki. És akkor feldte fel a kilétét, és mondtam, hogy letiltottalak téged mindenhonnan, most fogom letiltani azonnal a számodat is, tehát nagyon szépen megkérlek, ne jelentkezzél többet. Akkor egy másik telefonszámról kezdett írni” – folytatta, majd elárulta, rettentő hosszú üzenetekkel bombázta őt több platformon is.

„Elmesélte az egész életét, a volt párkapcsolatait, hogy engem milyennek látott a tévében, hogy mennyire szeretne velem beszélgetni, megismerni.”

A műsorvezető, Krasznai Dóra jogászként elárulta, a férfi tevékenysége kimeríti a zaklatás fogalmát, hiszen már Dávid Petra személyes életébe is beavatkozik folyamatosan. Az edző egyelőre nem terelte jogi útra az ügyet, de mint mondta, akkor elszakadna nála a cérna, ha az illető megjelenne az otthonánál vagy a munkahelyén. Krasznai ekkor elárulta, az ignorálás nem feltétlenül fog megoldáshoz vezetni, sőt.

„Én mindenképpen azt mondom, hogy nem szabad például rá reagálni, válaszolni nekik. A tiltás dolog roppantul hasznos, és valószínűleg tényleg akkor kell távolságtartási végzést kérni, hogyha valaki már az embernek a személyes terébe hatol be” – mondta Dávid.