Számos tetoválást varratot magára.

Horváth Tamás az évek alatt egyre több tetoválást varratott magára, pedig a családjában senkinek nem volt addig tetoválva. Mint kiderült, eredetileg az énekes sem tervezte nem tervezte tintával borítani a bőrét, ám néhai édesanyja emlékére mégis csináltatott.

„Az első tetoválásom egy idézet magamtól spanyolul: »Halhatatlannak lenni nem nehéz, csak arra kell ügyelni, hogy legalább egy ember emlékeiben megmaradj«. Ezt édesanyám elvesztésekor, az ő emlékére varrattam fel, ugyanakkor éreztem, hogy ez az én igazságom” – mondta hot! magazinnak az énekes, aki ezután döntött úgy, hogy csak olyan tetoválásokat szeretne magán, amik meghatározó élethelyzeteket szimbolizálnak, és jelentéssel bírnak.

Több idézet, és motívum mellett kilenc dátum is található az énekes karján: „Amikor először felléptem a Budapest Parkban, úgy éreztem, hogy ez egy olyan pillanat, amit az ember felvarrat magára. Meg is történt, és ezt kö­ve­tően mindegyik parkos bulim dátuma felkerült a karomra; idén június 27-én lesz a tizedik ilyen.

Itt van még egy rajz, amiből kirajzolódik Michael Jackson lába, ez az ő kiadójának a logója. Felette van egy orchidea, ami Andikával a kedvenc virágunk, nagyjából két hete pedig az ő nevét is felírtam magamra. A másik karomon van tetoválás a kiskutyámról is, aki nemrégiben lett hétéves. Van azonban egy mélyebb jelentésű is, ami egy fát és egy kalitkát ábrázol. Ez egy új fejezetnek a szimbolikája, amikor Andi és én is kiszabadultunk a korábbi kapcsolatainkból