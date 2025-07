Mint a pofozóbajnok elmondta, ez az ütés csak 40 százalékos erősségű volt.

A Szerencsekerék kedd esti sztárvendége az Exatlon Hungary egykori szereplője, Szabó Franciska volt, aki az utóbbi években az Egyesült Államokban dominaként, illetve pofozóbajnokként tevékenykedett.

Utóbbi kapcsán a műsorvezetőt, Kasza Tibort is elfogta a kíváncsiság, és megkérte a sportolónőt, mutassa meg neki, mekkora erejű is ütése. Bár tesztalanynak arca helyett csak tenyerét ajánlotta fel, így is eléggé izgult a csapás előtt, már a beméréskor riadt arccal közölte, hogy „ez szörnyű!”.

Végül a pacsi valóban jó erősre sikerült, hatalmasat csattant a stúdióban, amelynél csak Kasza kiáltása volt talán csak hangosabb.

A rohadt életbe!

– üvöltött fel fájdalmasan Kasza, majd kétségbeesetten megkérdezte, ez az ütés mekkorának számított százalékban mérve.

„Hát én platformban vagyok, ez sokat levesz... Negyven?” – közölte Szabó, mindenki nagy meglepetésére.