Mint arról az Indexen is írtunk, előző hónapban egy nagyszabású sajtótájékoztatón leplezte le az RTL a 2025-ös Sztárbox versenyzőit. A nevek között ott volt G.w.M, aki kedveséhez, Kulcsár Edinához hasonlóan idén ringbe száll. A felkészülés kapcsán mindketten életmódot váltottak, amelynek elképesztően jótékony hatása van az életükre.

„Eddig 20 kilót sikerült fogynom az utolsó várandósságom óta, amit csak egészséges étkezéssel és itthoni edzésekkel sikerült elérnem. Azóta elkezdtem bokszolni, és bele kell férnem a súlycsoportba, így hátra van még további 10 kiló, de már ezen is rajta vagyok” – mondta a hot! magazinnak az egykori szépségkirálynő, akinek rapper párja szintén 20 kiló mínusznál tart.

Sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és fizikailag is érzem, hogy minden rendben: nem szenvedek a cipőm bekötésénél, és energikusabb lettem a hétköznapokban, amire nagyon büszke vagyok. Kellett már egy ilyesfajta impulzus az életemben, ami előrelendített az egészségesebb életmód útján. Ráébresztett arra, hogy le kell fogynom, ezt pedig sikeresen végrehajtom, utána pedig súlyzós edzésekkel szeretnék izmot felszedni

– vette át a szót G.w.M, amire Kulcsár Edina megjegyezte: mindkettőjüknek volt már egy teljes ruhatárcseréje, és szerinte lesz is még.

„A kapcsolatunknak is adott pluszt, mert ez egy újabb közös kihívás, amit együtt élhetünk át. Amúgy is mindent együtt csinálunk, szóval csodálatos, hogy ebbe is együtt vághattunk bele. Ott vagyunk egymás mellett, és folyamatosan támogatjuk a másikat. Ez hatalmas erőt ad mindkettőnknek. Egy biztos: brutális logisztikát igényel a mindennapokban ez az életmód! Főleg most, hogy itt a nyári szünet, és a gyerekekkel is rengeteg programot tervezünk” – árulta el az influenszer anyuka.

G.w.M nem győzte dicsérni a felségét, aki elmondása szerint szerencsére nagyon jól főz, olyanokat készít, amik finomak, de közben beleférnek az életmódváltásba is.

Kibírjuk, hogy nem csalunk. Szerencsére mindketten borzasztóan kitartóak vagyunk: ha valamit a fejünkbe veszünk, azt addig nyomjuk, amíg nem sikerül. Tele vagyunk motivációval, mert tudjuk, mi a cél, és szeretnénk elérni, hogy jól teljesítsünk a ringben, mellette pedig egészségesek is legyünk, hiszen szeretnénk sokáig a gyerekeink és a családunk mellett lenni

– tette hozzá Kulcsár.

