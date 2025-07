Szlogenjével kapcsolatban versenyt hirdetett meg.

Kanye West után Snoop Dogg lehet a következő rapper, aki elindul az amerikai elnöki választáson?

Bár minden bizonnyal csak viccnek szánta, ezzel a gondolattal játszott el legutóbbi Facebook-bejegyzésében, amelyben Dogg 2028 címmel több szerkeszett képet is megosztott magáról, mint az USA első embere. Presindent Dogg látható az Ovális irodában, egy magángépen, megbeszélés- sőt, még sajtótájékoztató közben is.

Ráadásul a rapper a rajongóit is szeretné belevonni "kampányába", legalábbis online keresi a mottóját a 3 év múlva esedékes választásokhoz.

Mi legyen a szlogenem? A legjobb komment győz

– írta, követői pedig nem hagyták őt cserben. Valaki azt javasolta, Trump Make America Great Again-jét továbbgondolva legyen a befutó a Make America High Again, ami egyszerre utal a sikerekre és a rapper egyik jellegzetes hobbijára, a marihuána-fogyasztásra, míg más hasonló elvek szerint játszott el az In God We Trust, azaz Istenben bízunk szállóigével, amelynek második szavát Doggra cserélte.